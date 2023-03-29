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Баскетбол

Михайлюк показал лучший результат сезона в победном матче с Оклахомой

Украинский баскетболист вошел в тройку лучших в списке своей команды.
Сегодня, 07:33
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялись очередные матча НБА, в котором Шарлотт на выезде играл с Оклахомой.

В составе гостей отличную игру показал украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

Михайлюк провел на паркете 36 минут и 36 секунд, за которые набрал 18 очков, совершил пять подборов и восемь передач. Также Михайлюк украинец допустил два фола, совершил три перехвата и поставил два блок-шота.

По итогу поединка украинский баскетболист вошел в тройку лучших в составе Шарлотт. Матч завершился победой гостей - 137:134.

Оклахома-Сити – Шарлотт 134:137 (23:26, 45:31, 31:36, 35:44)

Оклахома-Сити: Джо (33), Гидди (31 + 10 подборов + 9 передач + 5 потерь), Джейлен Уильямс (31), Дорт (16 + 7 подборов), Джейлин Уильямс (3) – старт; Робинсон-Эрл (7), Мэнн (7), Батлер (4), Уиггинс (2), Покушевски (0), Шарич (0), Дженг (0).

Шарлотт: Вашингтон (43), Маледон (19 + 9 передач + 4 блок-шота + 5 потерь), Михайлюк (18 + 8 передач), Ричардс (14 + 11 подборов), Макгауэнс (11) – старт; Тор (14), Джонс (12 + 14 подборов), Букнайт (6).


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