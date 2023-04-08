НБА: Михайлюк не спас Шарлотт от поражения, Сакраменто с Ленем уступил Голден Стэйт

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В пятницу, 7 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.

Результаты матчей НБА за 7 апреля

Шарлотт – Хьюстон 109:112 (26:25, 23:30, 24:30, 36:27)

Шарлотт: Михайлюк (25 + 5 потерь), Маледон (22 + 8 передач + 5 перехватов), Макгауэнс (16), Уильямс (12 + 13 подборов), Тор (10) – старт; Джонс (10), Букнайт (6), Ричардс (6 + 7 подборов), Снид (2), Симмонс (0).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 31 минуту и семь секунд, за которые набрал 25 очков, исполнил пять передач и совершил пять подборов.

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Хьюстон: Грин (26 + 6 передач), Портер (26), Шенгюн (14 + 21 подбор), Мартин (14), Смит (13) – старт; Исон (7 + 7 подборов), Кристофер (6), Марьянович (4), Гаруба (2).

Вашингтон – Майами 114:108 (26:23, 27:28, 36:20, 25:37)

Вашингтон: Гэффорд (22 + 8 подборов), Кисперт (19), Дэвис (16), Райт (11 + 7 подборов), Гилл (4) – старт; Хафф (13), Кукс (10 + 9 подборов), Нанн (7), Гудвин (6 + 9 подборов), Джексон (6).

Майами: Зеллер (17), Струс (11), Хайсмит (10 + 9 подборов), Винсент (6 + 8 передач), Д. Робинсон (5) – старт; Оладипо (30), Кэйн (12 + 7 подборов), Юртсевен (10), Калеб Мартин (4), О. Робинсон (3).

Индиана – Детройт 115:122 (27:35, 30:38, 30:23, 28:26)

Индиана: Матурин (16 + 5 потерь), Джексон (15 + 7 подборов), Нвора (13), Нембард (12 + 10 передач), Несмит (10) – старт; Хилд (22), Хилл (9), Йорк (8), Джонсон (6), Бриссетт (4).

Детройт: Айви (29 + 9 передач), Хэйс (28 + 6 передач), Дюрен (10 + 10 подборов), Хэмптон (10), Уайзмен (3) – старт; Джозеф (18), Бэгли (14), Роден (10), Бейхайм (0).

Бостон – Торонто 121:102 (34:16, 34:24, 27:33, 26:29)

Бостон: Хаузер (26), Тейтум (21), Уайт (12 + 10 передач + 6 потерь), Хорфорд (11), Р. Уильямс (8 + 9 подборов) – старт; Притчард (22), Мускала (11 + 7 подборов), Корнет (4), Гриффин (3), Г. Уильямс (3 + 7 подборов), Шэмпени (0), Дэвисон (0), Кабенгеле (0).

Торонто: Сиакам (19), Ванвлит (12 + 8 передач), Барнс (8), Ануноби (7), Пелтль (3 + 7 подборов) – старт; Ачиува (16 + 7 подборов), Бэнтон (10), Трент (9), Бартон (7), Буше (5), Флинн (4), Колоко (2), Уискэмп (0), Харпер (0).

Атланта – Филадельфия 131:136 OT (31:32, 32:21, 27:33, 29:33, 12:17)

Атланта: Янг (27 + 20 передач + 9 потерь), Мюррэй (19), Коллинз (19 + 8 подборов), Хантер (14), Капела (12) – старт; Бей (15), Оконгву (10 + 8 подборов), Богданович (9), Джонсон (6), А. Холидэй (0).

Филадельфия: Макдэниэлс (24 + 11 подборов), Ньянг (24), Спрингер (19), Милтон (15 + 16 передач), Рид (10 + 8 подборов) – старт; Хауз (22), Харрелл (11 + 10 подборов), Маккланг (5), Дедмон (4), Коркмаз (2).

Бруклин – Орландо 101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22)

Бруклин: Бриджес (22), К. Джонсон (18), Клэкстон (14 + 15 подборов), Динуидди (6 + 7 подборов + 14 передач), Финни-Смит (5) – старт; Сет Карри (13), Харрис (6), Шарп (6), О'Нил (6), Дьюк (4), Самнер (1), Смит (0), Ватанабе (0).

Орландо: Энтони (14 + 9 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (12), Битадзе (12 + 15 подборов), Фульц (7), Саггс (7) – старт; К. Харрис (10), Картер-Уильямс (6), Скофилд (5), Окики (5), Бол (3), Хьюстан (3).

Новый Орлеан – Нью-Йорк 113:105 (27:30, 33:30, 23:23, 30:22)

Новый Орлеан: Мерфи (31), Макколлум (23), Ингрэм (18 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Джонс (15), Валанчюнас (8 + 12 подборов) – старт; Нэнс (8), Маршалл (7), Ричардсон (3), Дэниэлс (0).

Нью-Йорк: Барретт (28 + 7 подборов + 6 передач), Куикли (24), Граймс (14), Топпин (10), Хартенштайн (0) – старт; Харт (8), Фурнье (8), Макбрайд (7), Симс (6 + 8 подборов).

Милуоки – Мемфис 114:137 (31:36, 41:35, 15:37, 27:29)

Милуоки: Уиггинтон (25 + 11 передач + 5 потерь), Краудер (24), Боучэмп (13), Ленард (9 + 7 подборов), Грин (6) – старт; Драгич (14), Т. Адетокумбо (12 + 8 подборов), Картер (9), Мэттьюз (2).

Мемфис: Джарен Джексон (36), Кеннард (19), Бэйн (16 + 8 подборов + 6 передач), Морэнт (12 + 8 передач), Брукс (11) – старт; Кончар (13 + 7 подборов + 5 перехватов), Джонс (10 + 9 передач), Тиллман (8 + 7 подборов), Родди (4), В. Уильямс (3), Лофтон (3), Чендлер (2).

Даллас – Чикаго 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30)

Даллас: Дончич (13), Харди (9), Ниликина (7), Буллок (6), Пауэлл (0) – старт; Райт (13), М-ф Моррис (13), Лоусон (12), Бертанс (11), Дж. Холидэй (11), Макги (9), Пинсон (8 + 7 подборов).

Чикаго: Уайт (24 + 7 подборов + 11 передач), Уильямс (23 + 8 подборов), Вучевич (20 + 10 подборов), Досунму (12 + 9 подборов), Карузо (7) – старт; Терри (8), Тэйлор (8), Д. Джонс (6), К. Джонс (6), Грин (1).

Сакраменто – Голден Стэйт 97:119 (16:32, 32:21, 25:33, 24:33)

Сакраменто: Барнс (13), Дэвис (10), Мюррэй (9), Митчелл (5), Лень (5) – старт; Лайлс (15 + 8 подборов), Мету (15 + 9 подборов), Холмс (11), Дозьер (7), Эдвардс (6), Эллис (1).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 16 минут 27 секунд, за которые набрал пять очков, исполнил две передачи и совершил шесть подборов.

Голден Стэйт: Томпсон (29), Карри (25 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дивинченцо (18 + 9 передач), Луни (6 + 16 подборов + 7 передач), Др. Грин (4 + 5 потерь) – старт; Куминга (15), Пэйтон II (10), Пул (8), Муди (2), Лэмб (2), Киньонес (0), Болдуин (0).

Лейкерс – Финикс 121:107 (30:34, 31:28, 35:27, 25:18)

Лейкерс: Расселл (24 + 6 потерь), Ривз (22), Джеймс (16 + 6 передач + 5 потерь), Дэвис (14 + 21 подбор), Вандербилт (0) – старт; Бизли (21), Хатимура (11), Браун (8), Уокер (3), Бамба (2), Рид (0), Кристи (0), Гэбриэл (0).

Финикс: Крэйг (18 + 4 блок-шота), Окоги (16), Пэйн (13), Шэмет (7), Бийомбо (4) – старт; Лэндейл (17 + 10 подборов), Росс (10 + 6 передач), С. Ли (9), Д. Ли (7), Бэйзли (4), Уэйнрайт (2).