Игрок сборной Украины выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2023 года

Возможно, что в лучшей баскетбольной лиге мира появится еще один украинец.

Защитник эстонского Калев/Крамо и сборной Украины Александр Ковляр выставил свою кандидатуру на предстоящий драфт НБА, который пройдет будущим летом.

По информации официального сайта ФБУ, Ковляр попал в список 48 международных игроков, которые претендуют быть выбранными на драфте.

Украинец находится в категории early-entrance: по возрасту он может выставляться на драфт, но до 31 мая он сможет снять свою кандидатуру, если возникнет такая необходимость.

В нынешнем сезоне в эстонско-латвийской лиге 20-летний защитник в среднем набирал 13 очков, 3 подбора и 4.1 передачи за 23 минуты на паркете. В кубке Европы ФИБА его статистика была равна 8.9 очка, 2.7 подбора и 3.3 передачи.

Источник: ФБУ

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Стоит отметить, что Калев/Крамо дошел до полуфинала кубка Европы ФИБА, где уступил французскому Шале. В эстонско-латвийской лиге команда дошла до Финала четырех, где заняла четвертое место.

Сейчас же Калев/Крамо продолжает борьбу в плей-офф чемпионата Эстонии, дойдя до полуфинала, где сыграет с Виймси. В прошлом месяце Ковляр подписал с командой новый однолетний контракт.

Напомним, что на данный момент в НБА выступают два украинских баскетболиста: Алексей Лень (Сакраменто) и Святослав Михайлюк (Шарлотт).

Драфт НБА состоится в ночь на 23 июня, а лотерея драфта пройдет 17 мая.