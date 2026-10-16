ФИФА выделит более 6 млрд долларов на развитие футбола

ФИФА объявила о планах увеличить финансирование развития футбола.

Напомним, что ранее УЕФА и КОНКАКАФ представили план, по которому указали федерации на возможность дополнительных выплат ассоциациям без ущерба для себя.

В итоге ФИФА увеличит размер инвестиций с 2027 по 2030 в 211 национальных ассоциаций. Каждая из них получит около 25 млн долларов.

Также будет увеличено финансированое конфедераций, зональных и региональных ассоциаций. Средства будут распределяться относительно уровня развития мужского, женского и юношеского футбола, а также модернизации инфраструктуры.

Ранее также сообщалось, что ФИФА перенесла турнир в Саудовской Аравии.

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