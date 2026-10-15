Ла Лига-2026/27, анонс тура №9: лидеров чемпионата ждут непростые матчи

В пятницу, 16 октября, стартует девятый тур испанской Ла Лиги, в рамках которого пройдет ряд крайне любопытных противостояний.

Сможет ли Барселона сохранить ход и побить уверенный в себе Бетис? Стоит ли ждать очередной сенсации в противостоянии Реала и Севильи и сохранить ли Атлетико свой победный ход? На все эти вопросы уже совсем скоро получим ответы.

Представляем превью матчей испанской Ла Лиги.

Депортиво - Леванте

16 октября | 22:00 | Эстадио Риасор, Ла-Корунья

Откроет девятый тур поединок между Депортиво и Леванте. Хозяева неплохо начали сезон, но потеряли темп, оставшись без побед в последних четырех играх лиги.

С другой стороны, Леванте может похвастать лишь одной победой в этом сезоне, да и еще сенсационной над Бетисом. Однако это не помогло "летучим мышам" оторваться от зоны вылета, от которой их отделяет лишь разница голов.

При этом эксперты BETKING не выделяют Депортиво, как очевидного фаворита, давая коэффицент на их победу 2.08, а на победу Леванте - 3.60. Ничья получила коэффициент 3.50.

Эспаньол - Атлетико

17 октября | 15:00 | RCDE Стэдиум, Барселона

Набравший хороший ход Атлетико отправится в гости к Эспаньолу, которыйнаходится в плотной группе в нижней части таблицы.

"Матрацники" после поражений Атлетику и Ливерпулю не проигрывают уже пять матчей подряд. Уверенные победы над Реалом и Манчестер Юнайтед укрепили положение клуба и настрой команды, которая должна легко справиться с Эспаньолом.

Каталонцы, к тому же, не выигрывали уже три матча подряд, растеряв массу очков. Принимать дома Атлетико будет очень непростой задачей для команды Гонсало Маноло.

На линии BETKING ждут уверенной, но не разгромной победы гостей. Тотал голов больше 2.5 оценивается в 1.76, а тотал голов меньше 2.5 - 2.00.

Вильярреал - Эльче

17 октября | 17:15 | Эстадио де ла Керамика, Вильярреал

Следующих соперников Вильярреал и Эльче разделяют в таблице семь позиций, но лишь два очка. Хотя результаты хозяев сильно превосходят достижения соперника. Накануне "желтая субмарина" легко разбила Наполи в Лиге чемпионов.

В активе у Эльче пока только победа над Эспаньолом и как результат - положение в зоне вылета. И шансы выбраться оттуда в предстоящем туре крайне малы.

Эксперты BETKING уверены в победе Вильярреала и оценивают ее коэффициентом 1.41, а успех гостей - 6.50. Даже ничья будет более вероятным исходом с коэффициентом 5.00.

Бетис - Барселона

17 октября | 19:30 | Эстадио де Ла Картуха, Севилья

Противостояние Бетиса и Барселоны, пожалуй, можно считать центральным матчем девятого тура.

Команда Мануэля Пеллегрини уверенно выступает и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. В еврокубке Бетис имеет две победы в двух матчах, а в национальном первенстве клуб идет третьим, имея в своем активе победу над Реалом.

При этом Барселона в новом сезоне выглядит, как одна из лучших команд Европы, штампуя победу, не обращая внимания на соперников. У команды Флика серия из 12 побед, учитывая все матчи календаря. Да и еще к тому же в лиге у каталонцев разница мячей совершенно фантастическая 34:7.

Но при всем при этом Бетис станет первым серьезным соперником для Барселоны, хотя даже в таком контексте шансы хозяев выглядят призрачно.

На линии BETKING не ждут, что каталонцам удастся оформить очередной разгром. Тотал голов Барселоны больше 2.5 получил коэффициент 1.80, а уже больше 3.5 - лишь 3.10.

Валенсия - Атлетик

17 октября | 22:00 | Месталья, Валенсия

Валенсию все еще штормит после перестановок в руководстве, однако понемногу команда начинает становиться конкурентноспособной. Сейчас, очевидно, их ключевая задача - выбраться из зоны вылета.

Увы, Атлетик - не та команда, которая просто позволит себя обыграть. После трудного старта баски собирались и сейчас активно набирают очки. Однако выезд на Месталью никогда не бывает простым, в какой бы форме не были хозяева.

На линии BETKING также не выделяют яркого фаворита, предлагая коэффициент на двойной шанс победу Валенсии или ничью 1.60, а на победу Атлетика или ничью 1.32. Такой же коэффициент имеет победа одной из команд 1.32.

Осасуна - Расинг

18 октября | 15:00 | Эстадио Эль Садар, Памплона

Воскресные матчи будут открыты поединком двух аутсайдеров Осасуны и Расинга. Обе команды находятся впритык к зоне вылета и имеют по восемь очков.

Обе команды в текущем сезоне немного забивают и много пропускают, однако в предстоящем матче, вероятней всего, будет минимальная победа одной из них. Так как обеим клубам позарез нужны очки, чтобы максимально оторваться от дна таблицы, ничья в этом случае будет не самым приятным результатом.

Эксперты BETKING отдают преимущество Осасуне, которая в родных стенах получила коэффициент на победу 2.05, а Расинг - 3.60. Ничья же оценивается в 3.40.

Сельта - Алавес

18 октября | 17:15 | Эстадио Балаидос, Виго

Очередное противостояние близких в таблице команд. Сельта хоть и находится в середине таблицы, вряд ли пока может занести этот сезон себе в плюс. Команда закончила большинство матчей вничью, где забивают не более двух голов.

Алавес же начал ударно, сумел побыть на вершине таблицы, но последние результаты команды смазали ощущения от старта. У клуба нет побед в последних четырех матчах, что намекает на дальнейшее падение Алавеса во вторую половину таблицы.

В глазах экспертов BETKING Сельта должна побеждать или как минимум забирать ничью. Победу хозяев оценивают в 2.12, а ничью в 3.20. Успех Алавеса получил коэффициент 3.60.

Малага - Реал Сосьедад

18 октября | 19:30 | Ла Росаледа, Малага

Малага в текущем сезоне - абсолютный аутсайдер, занимающий последнюю строчку с четырьмя очками. Хотя именно в последних пяти играх клуб набрал очки, сведя матчи к ничьим.

Сосьедад же забрался довольно высоко и занимает шестую строчку, однако команду сильно штормит. Уж чем-чем, а стабильностью коллективу Пеллегрино пока не получается похвастать. Тем не менее выезд в Малагу не должен стать большой сложностью.

Эксперты BETKING осторожно ожидают уверенной победы гостей, предлагая коэффициент на тотал голов Сосьедада меньше 2.5 - 1.20, а меньше 3.5 - 1.04. При этом тотал голов больше 0.5 также оценивается в 1.20.

Реал - Севилья

18 октября | 22:00 | Сантьяго Бернабеу, Мадрид

В Мадриде же фанатов ждет очень и очень интересный матч между Реалом и Севильей, которые соседствуют в таблице.

Мадридцы проводят очень неровный сезон. Только в последних матчах были нервные победы над Ромой, Вильярреалом и Эльче, а также поражение в мадридском дерби. Но волевая победа над римлянами в Лиге чемпионов должна бы поднять моральный дух команды.

К тому же четвертая строчка в чемпионате и доминирование Барселоны должны сильно раззадорить Реал, который перед домашними трибунами должен будет играть только на победу.

Но в текущем сезоне Севильяне будет простым соперником. У "нервионцев" нет побед в последних трех матчах, и выезд на Бернабеу против нестабильного Реала выглядит, как шанс наладить дела. Однако поражения в Лиге чемпионов и от лидеров лиги заставляет скептически оценивать шансы Севильи.

Эксперты BETKING не сомневаются в победе Реала, давая на нее коэффициент 1.23. Шансы же на то, что Севилья сумеет вырвать очки - 11.00. Даже ничья станет для гостей полжительным исходом с коэффициентом 6.33.

Хетафе - Райо Вальекано

19 октября | 22:00 | Колизеум, Хетафе

Закроет же девятый тур очередной поединок турнирных соседей Хетафе и Райо. Команды занимают 13 и 14 строчки, имея все те же восемь очков.

Пожалуй, сложно представить в Испании на текущий момент две команды, которые были настолько равны. И Хетафе, и Райо демонстрируют примерно одинаковые результаты, однако гости забивают и пропускают значительно больше своего соперника. Хетафе за восемь туров нашел лишь четыре гола.

Несмотря на это, на линии BETKING неплохо оценивают шапнсы хозяев, предлагая коэффициент на их победу 2.85. Победа Райо получила же 2.66, а ничья 3.00.

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