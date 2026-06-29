Украина начала подготовку к ЧМ‑2027 с победы над грозным соперником

Сборная Украины по баскетболу провела второй контрольный матч в рамках подготовки к квалификации чемпионата мира.

Украинцы противостояли сборной Литвы. С самого начала матча литовцы контролировали игру и вели в счёте, однако сине-жёлтые благодаря дальним броскам сравняли счёт.

На большой перерыв команды ушли при счёте 55:55. После перерыва украинцы сделали небольшой рывок и в заключительной четверти довели игру до победы.

Теперь следующий матч Украина проведёт 2 июля против Грузии в Риге.

Ранее женская сборная Украины по баскетболу пробилась в плей‑офф чемпионата мира‑2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!