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Баскетбол

Украина начала подготовку к ЧМ‑2027 с победы над грозным соперником

Обыграла Литву в драматичной концовке - 96:92.
Сегодня, 10:15       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Сборная Украины по баскетболу провела второй контрольный матч в рамках подготовки к квалификации чемпионата мира.

Украинцы противостояли сборной Литвы. С самого начала матча литовцы контролировали игру и вели в счёте, однако сине-жёлтые благодаря дальним броскам сравняли счёт.

На большой перерыв команды ушли при счёте 55:55. После перерыва украинцы сделали небольшой рывок и в заключительной четверти довели игру до победы.

Теперь следующий матч Украина проведёт 2 июля против Грузии в Риге.

Ранее женская сборная Украины по баскетболу пробилась в плей‑офф чемпионата мира‑2026.

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