Женская сборная Украины по баскетболу пробилась в плей-офф ЧМ-2026

Лучший результат за девять лет.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет в плей-офф ЧМ-2026.

"Сине-желтые" стартовали на мундиали с поражения Канаде (11:14), затем обыграли Японию (18:19).

Судьба путевки зависела от последнего матча против сборной Литвы. Поединок выдался сложным, но украинкам удалось вырвать победу за 30 секунд до конца матча.

Благодаря этому сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за четвертьфинал турнира. Однако, если Франция обыграет Канаду, то Украина займет первое место в группе и выйдет напрямую в плей-офф.

При этом, важно отметить, что это первый выход в плей-офф для сборной Украины за последние девять лет.

Чемпионат мира 2026 года по баскетболу 3х3. Женщины. Группа D

Украина — Литва 16:14

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