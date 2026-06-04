iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Женская сборная Украины по баскетболу пробилась в плей-офф ЧМ-2026

Лучший результат за девять лет.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
/ fiba3x3.basketball
/ fiba3x3.basketball

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет в плей-офф ЧМ-2026.

"Сине-желтые" стартовали на мундиали с поражения Канаде (11:14), затем обыграли Японию (18:19).

Судьба путевки зависела от последнего матча против сборной Литвы. Поединок выдался сложным, но украинкам удалось вырвать победу за 30 секунд до конца матча.

Благодаря этому сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за четвертьфинал турнира. Однако, если Франция обыграет Канаду, то Украина займет первое место в группе и выйдет напрямую в плей-офф.

При этом, важно отметить, что это первый выход в плей-офф для сборной Украины за последние девять лет.

Чемпионат мира 2026 года по баскетболу 3х3. Женщины. Группа D

Украина — Литва 16:14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ решил отказаться от покупки еще одного росиянина ПСЖ решил отказаться от покупки еще одного росиянина
Костюк вылетела с Ролан Гарроса Костюк вылетела с Ролан Гарроса
Костюк не сумела пробиться в финал Ролан Гарроса Костюк не сумела пробиться в финал Ролан Гарроса
Антонелли: Я продолжу выступать так, словно мне нечего терять Антонелли: Я продолжу выступать так, словно мне нечего терять

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных Франции, Испании, Швеции
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в финальной серии против Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Европа18:15
ПСЖ решил отказаться от покупки еще одного росиянина
Теннис17:53
Костюк вылетела с Ролан Гарроса
Теннис17:49
Костюк не сумела пробиться в финал Ролан Гарроса
Формула 116:51
Антонелли: Я продолжу выступать так, словно мне нечего терять
Сборные16:30
Женская сборная Украины по баскетболу пробилась в плей-офф ЧМ-2026
Бокс14:55
Джошуа признался, сколько еще лет собирается провести в ринге
Европа14:27
Ливерпуль интересуется вингером ПСЖ
Бокс13:53
"Теперь это товарищеский матч": Джошуа высказался о третьем бое с Усиком
Другие13:20
В Киеве прошла юбилейная конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026
Европа12:42
"Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK