Украина второй раз уступила Испании в квалификации ЧМ-2027

После двух стартовых побед в отборе украинцы потерпели два поражения.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Украина проиграла Испании / FIBA
В понедельник, 2 марта, мужская сборная Украины по баскетболу провела свой четвертый матч в первом раунде квалификации чемпионата мира-2027.

Подопечные Айнарса Багатскиса в Овьедо встречались с Испанией и потерпели второе поражение от пиренейской сборной.

Читай также: Украина проиграла сборной Испании в отборе к ЧМ-2027

Испанцы уже в первой четверти обеспечили себе преимущество, а украинцы только второй отрезок игры свели вничью с соперником. Третья и четвертая четверти также остались за испанской командой, которая одержала итоговую победу со счетом 78:64.

Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Андрей Войналович с 12 очками и Александр Ковляр с 11 баллами.

Чемпионат мира-2027
Квалификация, первый раунд
Группа А, 4-й тур

Испания - Украина 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Украина: Лукашов 6, Ковляр 11+5 передач, Ткаченко 4, Войналович 12, Скапинцев 4 - старт; Липовый 8+5 подборов, Тыртышник 7, Бобров 7, Пустовый 3, Шелист 2+5 подборов, Зотов 0, Сушкин 0.

Напомним, что Украина успешно стартовала в квалификации, обыграв Грузию (92:79) и Данию (88:71). В третьем туре украинцы уступили Испании (66:86).

На данный момент Испания одержала победы во всех своих четырех матчах. Украина и Грузия имеют по две победы, а Дания все свои поединки проиграла. В следующий раунд квалификации выйдут три лучшие команды из четырех в группе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по баскетболу сборная Украины по баскетболу

