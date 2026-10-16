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Футбол

Рекорд Дель Пьеро побили во второй раз за два дня

Альфаджо Сиссе стал самым молодым итальянцем с хет-триком.
Сегодня, 09:30       Автор: Андрей Безуглый
Альфаджо Сиссе / Getty Images
Альфаджо Сиссе / Getty Images

В еврокубков дважды за два дня побили рекорд Алессандро Дель Пьеро.

Легендарный форвард долгое время держал рекорд, как самый молодой итальянец, забивший три гола в еврокубках.

В сезоне-1997/98 Дель Пьеро оформил хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов в ворота Монако в возрасте 23 года и 144 дня.

Во вторник этот рекорд побил форвард Брюгге Николо Трезольди, забив три гола Интеру в возрасте 22 лет и 54 дней.

А вчера 19-летний Альфаджо Сиссе побил достижение и Дель Пьеро, и Трезольди, отличившись тремя голами в ворота РБ Зальцбурга.

Ранее также сообщалось, что украинский игрок дебютировал в еврокубках.

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