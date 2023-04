Милуоки - шестой чемпион конференции, уступивший в серии восьмой сеянной команде

Минувшей ночью Майами сотворил настоящую сенсацию, закрыв серию первого раунда плей-офф Восточной конференции против Милуоки со счетом 4-1.

Этот факт особенно впечатляет, если вспомнить, что команда из Флориды с трудностями прошла через турнир плей-ин.

Мало кто ожидал, что Бакс, ставшие лучшей командой Востока, покинут постсезон уже в первом раунде.

Как сообщает Bleacher Report, "олени" стали лишь шестым чемпионом конференции в истории НБА, который уступил в первом раунде плей-офф команде с восьмого места.

