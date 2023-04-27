Милуоки - шестой чемпион конференции, уступивший в серии восьмой сеянной команде

К тому же это первый подобный случай за последние 11 лет.

Минувшей ночью Майами сотворил настоящую сенсацию, закрыв серию первого раунда плей-офф Восточной конференции против Милуоки со счетом 4-1.

Этот факт особенно впечатляет, если вспомнить, что команда из Флориды с трудностями прошла через турнир плей-ин.

Мало кто ожидал, что Бакс, ставшие лучшей командой Востока, покинут постсезон уже в первом раунде.

Как сообщает Bleacher Report, "олени" стали лишь шестым чемпионом конференции в истории НБА, который уступил в первом раунде плей-офф команде с восьмого места.

Milwaukee is the sixth No. 1 seed to be eliminated by an No. 8 seed in NBA history.



Hug a Bucks fan if you can 😬 pic.twitter.com/zZTDEGvT3N — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2023

Читай также: Звезде Миннесоты грозит тюремное заключение за удар стулом двух сотрудниц арены

Причем Бакс стали первой командой за последние 11 лет, которой покорилось подобное "достижение".

Также Милуоки потерпел самое разгромное поражение в первом раунде серии плей-офф (1-4), будучи победителем конференции.

Ранее лишь Чикаго (2012, 2-4 против Филадельфии), Сан-Антонио (2011, 2-4 против Мемфиса) и Даллас (2007, 2-4 против Голден Стэйт) обладали самыми крупными поражениями в серии, будучи первым номером посева в своей конференции.