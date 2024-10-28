Хьюстон Рокетс заинтересованы в обмене Батлера из Майами

Команда Име Удоки готова побороться за Джимбо, если Хит решат расстаться с ним.

Во время межсезонья НБА заговорили о возможном обмене при участии лидера Майами Джимми Батлера.

Президент Хит Пэт Райли заявил, что 35-летний игрок не факт, что получит продление контракта. Сейчас же появился первый конкретный претендент на баскетболиста.

"Хьюстон Рокетс все чаще упоминаются как команда, на которую стоит обратить внимание, если Майами решит рассмотреть варианты обмена Джимми Батлера, выросшего в 48 километрах от Хьюстона, в Томболле, штат Техас", - написал журналист НБА Марк Стейн.

В нынешнем сезоне Джимми Батлер сыграл в обоих матчах нового сезона, набирая в них в среднем 14,5 очка, 6,0 подбора и 6,5 передачи.

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Ранее стало известно, что звезда Голден Стэйт Стеф Карри рискует пропустить полтора месяца из-за травмы, полученной в игре с Клипперс.

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