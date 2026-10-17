Дюбуа оказался тяжелее Уордли перед реваншем

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) проведет реванш с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Второй поединок британских боксеров состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena.

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Накануне боя будущие соперники прошли традиционную процедуру взвешивания, по итогам которой Дюбуа оказался тяжелее своего оппонента. Под чемпионом весы показали 115,16 кг, тогда как под Уордли - 112,6 кг.

Результаты взвешивания Дюбуа - Уордли:

Также британские боксеры устроили финальную битву взглядов перед поединком.

ONE DAY OUT 💥 Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night 😤🔥 #DuboisWardley2 | Tomorrow | The O2, London | DAZN https://t.co/OyWwq8K5RB