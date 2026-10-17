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Дюбуа оказался тяжелее Уордли перед реваншем

Британские боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) проведет реванш с бывшим чемпионом Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

Второй поединок британских боксеров состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena.

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Накануне боя будущие соперники прошли традиционную процедуру взвешивания, по итогам которой Дюбуа оказался тяжелее своего оппонента. Под чемпионом весы показали 115,16 кг, тогда как под Уордли - 112,6 кг.

Результаты взвешивания Дюбуа - Уордли:

  • Даниэль Дюбуа - 115,16 кг
  • Фабио Уордли - 112,6 кг

Также британские боксеры устроили финальную битву взглядов перед поединком.

Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Ранее Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

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