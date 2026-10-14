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"Нужно действовать хладнокровно": Дюбуа рассчитывает на быструю победу над Уордли

Британский чемпион сделал прогноз на реванш с соотечественником.
Сегодня, 19:02       Автор: Игорь Мищук
Дюбуа и Уордли проведут реванш / Getty Images
Дюбуа и Уордли проведут реванш / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от своего реванша с Фабио Уордли.

По словам британского боксера, в повторном поединке он рассчитывает разобраться с соперником быстрее, чем в первом бою.

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"Он наверняка черпает уверенность из того, что сумел достать меня в самом начале, но на этот раз я кое-что припас для него. Мне просто нужно было через это пройти. Это было испытание и возможность стряхнуть с себя ржавчину. Вот и все. Больше никаких медленных стартов. Я как следует разомнусь и с первых секунд начну атаковать.

Мне нужно действовать более хладнокровно и точно, чтобы закончить бой раньше. Жаль, что я не бросился добивать его раньше. Жаль, что не заметил подходящий момент, но теперь у меня есть возможность все исправить. Для меня это был хороший бой, чтобы стряхнуть с себя ржавчину, и я получил возможность провести несколько раундов. Теперь я хочу разобраться с ним быстрее, покончить со всем этим и двигаться дальше", - приводит слова Дюбуа The Ring.

Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Реванш Дюбуа и Уордли состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena.

Ранее Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

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