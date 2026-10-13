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"У меня есть план на шесть боев": Дюбуа поставил перед собой амбициозную цель

Чемпион WBO стремится собрать все пояса в супертяжелом дивизионе.
Сегодня, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о своих планах на будущее.

Британский боксер заявил, что поставил перед собой цель стать абсолютным чемпионом дивизиона, собрав все пояса.

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"Я иду за званием абсолютного чемпиона, и у меня есть план на шесть боев. Именно это сейчас у меня в голове: шесть поединков. О завершении карьеры речи не идет, меня ждут шесть больших поединков. В боксе нужны цели, и у меня есть такая цель.

Это касается всех этих парней. Какого-то конкретного имени нет, мне нужны те, у кого есть чемпионские пояса. Сейчас нет какого-то конкретного номера один. Есть Кабайел, Хргович, Гассиев - это имена, которые постоянно фигурируют в разговорах. Для меня это шесть больших боев", - приводит слова Дюбуа The Ring.

Напомним, что в своем ближайшем бою 17 октября в Лондоне на O2 Arena Дюбуа встретится в реванше с Фабио Уордли.

Ранее Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа

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