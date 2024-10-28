iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Карри может пропустить до шести недель из-за травмы голеностопа

Старая проблема "Шефа" снова дала о себе знать.
Сегодня, 17:31
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

В матче Голден Стэйт - Клипперс (104:112) травму получил лидер "воинов" Стеф Карри, сообщает ESPN.

Карри подвернул ногу за три минуты до конца третьей четверти, после чего он сразу же отправился на скамейку.

Он вернулся на паркет по ходу четвертой четверти, но после неудачной попытки преодолеть заслон соперника, Стеф окончательно покинул площадку.

По информации источника, у Карри запланирована МРТ, чтобы определить степень повреждения левого голеностопа. Тренер ГСУ Стив Керр описал травму как "легкое или умеренное растяжение".

Читай также: У Бостона будут конкуренты на Востоке, Оклахома станет чемпионом? Анонс и прогнозы сезона НБА

Команда надеется, что 36-летний игрок пропустит всего несколько матчей, но западные СМИ предполагают, что баскетболист будет вынужден пропустить от 2 до 6 недель.

Стоит отметить, что травма голеностопа преследует Карри на протяжении всей его карьеры, будучи его главной проблемой со здоровьем.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

НБА: Бруклин обыграл Милуоки, поражение Голден Стэйт от Клипперс НБА: Бруклин обыграл Милуоки, поражение Голден Стэйт от Клипперс
НБА признала ошибку и изменила счет матча Портленд - Голден Стэйт НБА признала ошибку и изменила счет матча Портленд - Голден Стэйт
ЛеБрон ответил на вопрос о потенциальной игре с Карри за одну команду ЛеБрон ответил на вопрос о потенциальной игре с Карри за одну команду
Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс19:19
Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить
Формула 119:10
Колапинто опроверг слухи, связывающие его с переходом в Ред Булл
Европа18:54
Балотелли стал одноклубником Малиновского
НБА18:46
Майами Хит открыли статую Дуэйна Уэйда, которая не похожа на своего героя
Европа18:30
Челси установил необычный рекорд и получил за это штраф
Европа18:18
Довбик занял 29-е место в голосовании за Золотой мяч-2024
Европа18:10
Лунин претендует на трофей имени Льва Яшина
Европа18:00
Довбик и Хуммельс открыли список лучших футболистов: церемония вручения Золотого мяча-2024
Формула 117:56
Лоусон объяснил, почему он показал Пересу средний палец во время Гран-при Мексики
Киберспорт17:43
Паляница потерпела второе поражение на DreamLeague Season 24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK