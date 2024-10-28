Карри может пропустить до шести недель из-за травмы голеностопа

Старая проблема "Шефа" снова дала о себе знать.

В матче Голден Стэйт - Клипперс (104:112) травму получил лидер "воинов" Стеф Карри, сообщает ESPN.

Карри подвернул ногу за три минуты до конца третьей четверти, после чего он сразу же отправился на скамейку.

Он вернулся на паркет по ходу четвертой четверти, но после неудачной попытки преодолеть заслон соперника, Стеф окончательно покинул площадку.

По информации источника, у Карри запланирована МРТ, чтобы определить степень повреждения левого голеностопа. Тренер ГСУ Стив Керр описал травму как "легкое или умеренное растяжение".

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Команда надеется, что 36-летний игрок пропустит всего несколько матчей, но западные СМИ предполагают, что баскетболист будет вынужден пропустить от 2 до 6 недель.

Стоит отметить, что травма голеностопа преследует Карри на протяжении всей его карьеры, будучи его главной проблемой со здоровьем.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.

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