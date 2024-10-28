НБА: Бруклин обыграл Милуоки, поражение Голден Стэйт от Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 28 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.

Результаты матчей НБА за 27 октября

Индиана – Филадельфия 114:118 OT (23:28, 35:24, 20:27, 27:26, 9:13)

Индиана: Халибертон (22), Сиакам (17 + 6 передач), Тернер (14 + 6 потерь), Нембхард (10 + 8 передач), Несмит (10 + 7 подборов) – старт; Топпин (15), Макконнелл (10), Шеппард (6), Матурин (5), Уокер (3), Джексон (2).

Филадельфия: Макси (45 + 5 потерь), Калеб Мартин (17 + 12 подборов + 5 потерь), Убре (14 + 8 подборов), Драммонд (9 + 17 подборов), Лаури (6) – старт; Гордон (15), Мартин (8), Маккейн (4), Ябуселе (0).

Бруклин – Милуоки 115:102 (27:25, 21:20, 35:33, 32:24)

Бруклин: Томас (32), Шредер (29 + 6 передач), К. Джонсон (13), Финни-Смит (3), Симмонс (2 + 6 передач) – старт; Клауни (13), Клэкстон (10 + 11 подборов), З. Уильямс (7), Мартин (3), Уилсон (2), Цуй Юнси (1), Уайтхэд (0), Джонсон (0), Милтон (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (22 + 12 подборов + 7 передач), Лиллард (21), Б. Лопес (15), Трент (9), Принс (3 + 7 подборов) – старт; Портис (16 + 10 подборов), Грин (5), Боучэмп (4), Коннотон (3), Смит (2), Джонсон (2), Джексон (0), Райт (0).

Портленд – Новый Орлеан 125:103 (26:25, 33:22, 34:30, 32:26)

Портленд: Грант (28 + 4 блок-шота), Саймонс (27 + 6 передач), Эйтон (17 + 12 подборов), Камара (12), Авдия (11) – старт; Клинган (9 + 9 подборов), Хендерсон (9 + 7 передач), Уокер (7), Мюррэй (5), Рит (0), Бэнтон (0), Рупер (0).

Новый Орлеан: Макколлум (27), Ингрэм (14 + 8 подборов + 6 передач), Уильямсон (14), Джонс (12), Тайс (2) – старт; Хоукинс (17 + 7 подборов), Грин (7), Мисси (5), Альварадо (3), Маткович (2), Ривс (0), Робинсон-Эрл (0).

Оклахома-Сити – Атланта 128:104 (23:27, 34:31, 32:28, 39:18)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 11 подборов + 9 передач), Холмгрен (25 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Джейлен Уильямс (20 + 9 подборов), Дорт (16), Уиггинс (9) – старт; Джо (6), Уоллес (5), Дженг (5), Флэглер (3), Карузо (2), Риз (2), Митчелл (0), Дюкас (0), Джонс (0).

Атланта: Янг (24 + 8 передач + 10 потерь), Рисаше (13), Дэниэлс (7 + 8 подборов), Джонсон (7 + 9 подборов), Капела (6 + 10 подборов) – старт; Мэтьюз (14), Оконгву (14), Родди (10), Крейчи (5), Уоллес (2), Гуйе (2).

Голден Стэйт – Клипперс 104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26)

Голден Стэйт: Уиггинс (29), Карри (18 + 6 передач + 6 потерь), Куминга (12), Джексон-Дэвис (4), Др. Грин (2) – старт; Луни (10 + 11 подборов), Хилд (8), Мелтон (8), Пэйтон II (6), Подземски (4), Муди (3), Андерсон (0), Уотерс (0).

Клипперс: Харден (23 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Зубац (23 + 18 подборов + 6 передач), Пауэлл (20), Д. Джонс (18), Мэнн (2) – старт; Коффи (8), Портер (7), Данн (6 + 9 подборов), Батюм (5), Джонс (0).

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