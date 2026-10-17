НХЛ: Колорадо одержал победу над Питтсбургом, Бостон одолел Анахайм
В ночь на субботу, 17 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.
Результаты матчей НХЛ за 16 октября
Колорадо – Питтсбург – 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Малкин (Карлссон, Койвунен), 0:2 – 8 Раст (Жирар, Кросби), 1:2 – 11 Лехконен (Нечас, Маккиннон), 2:2 – 21 Лехконен (Нечас, Маккиннон), 3:2 – 24 Ландескуг (Кадри, Нелсон), 4:2 – 34 Хьюз (Макар, Маккиннон), 5:2 – 55 Маккиннон (Нечас, Макар)
Анахайм – Бостон – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 19 Уош (Луно, Лакомб), 2:0 – 19 Сеннеке (Готье, Нестеренко), 2:1 – 23 Брюне (Пастрняк, Хэгенс), 2:2 – 43 Пастрняк (Заха, Линдхольм), 2:3 – 48 Линдхольм (Гики, Заха), 2:4 – 56 Пойтрас (Хэгенс)
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