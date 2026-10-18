НХЛ: Флорида разгромила Сиэтл, Вегас одолел Питтсбург, победы Каролины и Эдмонтона
В ночь на воскресенье, 18 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 17 октября
Вашингтон – Нью-Джерси – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 10 Грицюк (Ноусен, Мерсер), 1:1 – 16 Леонард (Томпсон, Чикран), 2:1 – 21 Протас (Деарне, Овечкин), 3:1 – 24 Строум (Кайру, Так), 4:1 – 31 Дженнер (Фегервары, Деарне), 4:2 – 59 Майер (Боквист, Грицюк)
Виннипег – Каролина – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 24 Шайфли, 1:1 – 28 Янковски (Надо, Станковен), 2:1 – 31 Иафалло (Лаури), 2:2 – 36 Котканиеми (Робинсон, Гостисбеер), 2:3 – 46 Элерс (Гостисбеер)
Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 15 Карлссон (Хитил, Коттер), 0:2 – 24 Петтерссон (Босер, Леккеримяки), 1:2 – 26 Кучеров (Генцел, Хэйгл), 2:2 – 31 Кучеров (Пойнт), 3:2 – 42 Генцел (Пойнт, Д''Астус), 4:2 – 55 Хольмберг
Флорида – Сиэтл – 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Беннетт (Мэттью Ткачак), 1:1 – 4 Райт (Какко, Каттон), 2:1 – 17 Верхэге (Райнхарт), 3:1 – 19 Верхэге (Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак), 4:1 – 26 Верхэге (Эллер, Миккола), 5:1 – 26 Миккола, 6:1 – 33 Беннетт (Форслинг, Брэди Ткачак), 6:2 – 39 Годро (Ларссон), 7:2 – 42 Райнхарт (Джонс, Мэттью Ткачак), 7:3 – 43 Эванс (Какко, Каттон), 8:3 – 51 Беннетт (Куликов, Балинскис)
Чикаго – Даллас – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 24 Робертсон (Харли, Рантанен), 0:2 – 34 Хюрю (Стил), 0:3 – 41 Хюрю (Лундквист), 0:4 – 49 Хинтц (Робертсон, Сегин)
Коламбус – Рейнджерс – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайба: 1:0 – 63 Джонсон (Койл, Веренски)
Детройт – Сан-Хосе – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 12 Фолк (Расмуссен, Финни), 1:1 – 18 Орлов (Селебрини, Стенберг), 1:2 – 24 Селебрини (Кесселринг, Смит), 1:3 – 42 Стенберг (Селебрини, Веннберг), 2:3 – 45 Финни (Зайдер, Брандсегг-Нюгард), 3:3 – 58 Дебринкет (Зайдер, Арвидссон)
Монреаль – Баффало – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Норрис (Хелениус), 1:1 – 11 Болдук (Слафковски, Сузуки), 2:1 – 14 Кофилд (Каррье, Слафковски), 3:1 – 27 Тексье (Каррье, Гуле), 3:2 – 29 Куинн (Самуэльссон, Бенсон), 3:3 – 50 Томпсон (Кулих, Доун), 4:3 – 61 Кофилд
Филадельфия – Оттава – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 25 Батерсон (Штюцле, Жиру), 1:1 – 29 Мартон (Мичков), 2:1 – 38 Мичков (Мартон, Бантинг), 3:1 – 59 Зеграс (Кутюрье, Дворак)
Торонто – Айлендерс – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 8 Дюклер (Пажо), 0:2 – 38 Хорват (Палмиери), 1:2 – 43 Сиссонс (Коуэн, Стечер), 1:3 – 54 Хольмстрем (Шефер, Хорват), 1:4 – 57 Хольмстрем
Нэшвилл – Сент-Луис – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 6 Броберг (Мактавиш), 1:1 – 8 Маршессо, 2:1 – 12 Форсберг (Вилсби, Стэмкос), 3:1 – 27 Эдстрем (Йоси), 3:2 – 27 Снаггеруд (Холлоуэй, Нейборс), 4:2 – 42 О′Райлли (Форсберг, Стэмкос), 5:2 – 48 Друри (Вилсби, Йоси)
Лос-Анджелес – Бостон – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 1 Лаферрье (Кларк, Кемпе), 1:1 – 22 Пастрняк, 1:2 – 53 Хуснутдинов (Гики, Пойтрас), 1:3 – 58 Линдхольм (Макэвой, Хуснутдинов), 1:4 – 59 Петерка (Минтен, Пастрняк)
Вегас – Питтсбург – 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Андерссон (Стоун, Айкел), 2:0 – 4 Хэнифин (Стоун, Айкел), 3:0 – 17 Стоун (Марнер, Коннелли), 3:1 – 25 Кросби (Карлссон, Новак), 4:1 – 27 Коннелли, 5:1 – 31 Теодор (Марнер, Макнэбб), 5:2 – 44 Малкин (Койвунен, Новак), 6:2 – 57 Хауден (Карлссон)
Юта – Эдмонтон – 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Макдэвид (Подколзин, Драйзайтль), 0:2 – 13 Хайман (Подколзин, Макдэвид), 0:3 – 13 Жозеф, 0:4 – 30 Капанен (Бушар, Макдэвид), 0:5 – 33 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид), 1:5 – 44 Марино (Бут, Стенлунд), 2:5 – 46 Сергачев, 2:6 – 50 Макдэвид
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