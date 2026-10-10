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НХЛ: Рейнджерс уступили Вашингтону, победы Сиэтла и Анахайма

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:30       Автор: Игорь Мищук
Вашингтон обыграл Рейнджерс / Getty Images
Вашингтон обыграл Рейнджерс / Getty Images

В ночь на субботу, 10 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 9 октября

Вашингтон – Рейнджерс – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Лафреньер (Дорофеев, Миллер), 1:1 – 26 Лильегрен (Леонард, Строум), 2:1 – 37 Дженнер, 3:1 – 59 Уилсон (Деарне)

Детройт – Сиэтл – 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Арвидссон (Зайдер, Рэймонд), 1:1 – 14 Каттон (Махура, Какко), 2:1 – 24 Валлиндер (Брандсегг-Нюгард, Дебринкет), 2:2 – 24 Годро (Майерс, Уинтертон), 2:3 – 27 Самоскевич (Макканн), 2:4 – 27 Годро (Майерс, Уинтертон), 2:5 – 34 Майерс (Монтур, Каттон), 2:6 – 51 Данн (Монтур, Стивенсон), 3:6 – 55 Брандсегг-Нюгард

Коламбус – Питтсбург – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Сиверсон (Силлинджер, Веренски), 2:0 – 31 Оливер (Силлинджер, Сиверсон), 2:1 – 34 Раст (Жирар), 2:2 – 43 Малкин (Карлссон)

Виннипег – Анахайм – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 14 Кауфилд (Уош, Мэлот), 0:2 – 25 Уош (Кауфилд, Мэлот), 0:3 – 44 Коланджело (Сеннеке), 1:3 – 50 Коннор (Демело, Шайфли), 1:4 – 54 Гранлунд (Лакомб, Уоррен), 1:5 – 59 Нестеренко (Гранлунд, Сеннеке)

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