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Снигур вышла в финал квалификации турнира в Нинбо

Украинская теннисистка поборется за место в основной сетке.
Сегодня, 09:57       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№42 WTA) успешно преодолела полуфинал квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

За выход в финал отбора украинка боролась с местной теннисисткой Линь Юйцзюнь (№889 WTA) и одолела соперницу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

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Матч продолжался 1 час 29 минут. Снигур за игру не подавала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 500, Нинбо, Китай
Квалификация, полуфинал

Дарья Снигур (Украина) - Линь Юйцзюнь (Китай) 6:4, 2:6, 6:1

В финале квалификации Снигур встретится с Катаржиной Кавой из Польши.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вылетела с турнира в Ухане.

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