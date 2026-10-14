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Снигур проиграла Тжен и вылетела с турнира WTA 1000

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступление на турнире WTA 1000 в китайском Ухане.
Сегодня, 11:47       Автор: Сергей Носенко
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Во втором круге соревнований Дарья Снигур уступила представительнице Индонезии Джанис Тжен со счетом 5:7, 3:6.

В первом сете Снигур удалось отыграться после раннего брейка соперницы. Украинка перехватила инициативу и при счете 5:4 получила возможность подать на партию, однако не воспользовалась этим шансом. Тжен выиграла три гейма подряд и повела в матче.

Во втором сете индонезийская теннисистка быстро захватила преимущество, сделав брейк и поведя 2:0. После обмена проигранными геймами на своих подачах Тжен увеличила отрыв до 5:2. Снигур сумела взять еще один гейм, но затем соперница успешно подала на матч.

Украинка выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. На счету Тжен — четыре эйса. Снигур также допустила 34 невынужденные ошибки, несмотря на небольшое преимущество по виннерам — 16 против 15.

Дарья Снигур не смогла развить успех после победы над 14-й ракеткой мира Элизой Мертенс в первом круге. Тжен вышла в третий раунд турнира, где ее следующей соперницей станет победительница матча Арина Соболенко — Энн Ли.

Джанис Тжен (Индонезия) — Дарья Снигур (Украина) — 7:5, 6:3.

Напомним, несколькими часами ранее Свитолина "дожала" нейтральную соперницу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA дарья снигур

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