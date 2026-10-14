Свитолина "дожала" нейтральную соперницу

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела непростой стартовый матч на турнире WTA 1000 в китайском Ухане.

Соперницей Свитолиной во втором круге стала Людмила Самсонова, выступающая в нейтральном статусе.

Первый сет остался за украинкой, которая уверенно повела в счете. Во второй партии Свитолина вышла вперед со счетом 3:1, однако не смогла удержать преимущество. При счете 5:4 она получила два матчбола, но не сумела их реализовать: Самсонова спасла гейм, продолжила борьбу и выиграла сет — 7:5

В решающей партии Свитолина вновь перехватила инициативу и довела матч до победы.

Следующей соперницей украинки должна была стать победительница встречи между американкой Кэти Волынец, прошедшей квалификацию, и представительницей Китая Го Ханьюй, получившей wild card.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Людмила Самсонова (нейтральная) — 6:2, 5:7, 6:2.

Турнир Dongfeng Voyah Wuhan Open проходит на хардовых кортах и относится к категории WTA 1000. Соревнования запланированы на 12–18 октября.

Напомним, что Марта Костюк потерпела поражение во втором раунде турнира в Ухане.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!