iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Выяснилось, почему Бостон уступили Хит в гонке за Янниса

Селтикс не был готов отдать достаточно активов для обмена.
Сегодня, 11:49       Автор: Валентина Чорноштан
Майка Селтикс / Getty Images
Майка Селтикс / Getty Images

Накануне было объявлено, что Милуоки обменяли Янниса Адетокумбо. Теперь же грек в следующем сезоне будет выступать за Майами Хит.

Однако ранее СМИ сообщали о желании Бостона заполучить звезду Бакс, но в итоге команды не смогли договориться, передаёт инсайдер Шэмс Чарания.

По его данным, Милуоки требовали за грека перспективных баскетболистов вроде Уго Гонсалеса и Бэйлора Шайермана, а также дополнительные пики первого раунда и права на обмен.

Тем временем кельты могли предложить только Джейлена Брауна и два выбора в первом раунде драфта. Этого для Бакс было недостаточно, и они начали вести переговоры с Хит.

К слову, Лейкерс могут отказаться от продления ключевого форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Милуоки Бакс Майами Хит Яннис Адетокумбо Джейлен Браун

Статьи по теме

Милуоки обменяли Янниса Адетокумбо Милуоки обменяли Янниса Адетокумбо
Селтикс переключились на форварда Нового Орлеана, вместо Янниса Селтикс переключились на форварда Нового Орлеана, вместо Янниса
Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины
Звезда Норвегии признал превосходство Франции Звезда Норвегии признал превосходство Франции

Видео

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Португалии и Англии
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью первый спарринг на тренировочном сборе
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Европа14:22
Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины
ЧМ-202613:43
Звезда Норвегии признал превосходство Франции
Киберспорт13:19
Зинченко покидает проект Passion UA
Бокс12:45
"Я лишу Хрговича всего": Итаума пообещал разрушить карьеру олимпийского призёра
Формула 112:25
Гран-при Австрии: расписание гонок
Европа12:12
Ман Сити заплатит Челси за преемника Гвардиолы
НБА11:49
Выяснилось, почему Бостон уступили Хит в гонке за Янниса
ЧМ-202611:21
Защитник Аргентины повредил колено
ЧМ-202611:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs Узбекистан, Англия vs Гана, Колумбия vs ДР Конго
Бокс10:51
"Побью этого парня": Хргович сомневается в британском проспекте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK