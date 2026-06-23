Выяснилось, почему Бостон уступили Хит в гонке за Янниса

Селтикс не был готов отдать достаточно активов для обмена.

Накануне было объявлено, что Милуоки обменяли Янниса Адетокумбо. Теперь же грек в следующем сезоне будет выступать за Майами Хит.

Однако ранее СМИ сообщали о желании Бостона заполучить звезду Бакс, но в итоге команды не смогли договориться, передаёт инсайдер Шэмс Чарания.

По его данным, Милуоки требовали за грека перспективных баскетболистов вроде Уго Гонсалеса и Бэйлора Шайермана, а также дополнительные пики первого раунда и права на обмен.

"The Celtics were not willing to part with enough young players and assets to get a deal done."@ShamsCharania says Boston offered Jaylen Brown and two first-round picks for Giannis Antetokounmpo before he was traded to Miami 👀 pic.twitter.com/WvGCveMwjE — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 23, 2026

Тем временем кельты могли предложить только Джейлена Брауна и два выбора в первом раунде драфта. Этого для Бакс было недостаточно, и они начали вести переговоры с Хит.

К слову, Лейкерс могут отказаться от продления ключевого форварда.

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