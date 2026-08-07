Ред Булл определился с заменой Ламбьязе

Том Маккалоу присоединится к "быкам".

Ред Булл наконец выбрали преемника Джанпьеро Ламбьязе, пишет Bild.

Напомним, что инженер покинет команду до 2028 года. Его место на посту гоночного инженера Ферстаппена займет Том Харт.

А вот новым гоночным директором команды станет Том Маккалоу.

Напомним, что британец много лет работал в Астон Мартин и сейчас покинет команду по окончании сезона.

Несмотря на это пока точно неизвестно, когда Ламбьязхе покинет Ред Булл, а Маккалоу наоборот присоединится к команде.

Ранее также Макс Ферстаппен назвал главное достижение в своей жизни.

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