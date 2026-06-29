Голден Стейт хочет обменять Батлера на Дэвиса ради другой звезды

Внутри Голден Стейта не исключают вариант подписания Леброна Джеймса и придумывают, как осуществить сделку.

Один из сценариев это обмен Батлера на форварда Энтони Дэвиса. Добавим, что ранее Батлер сам изъявил желание покинуть команду.

К тому же в сделку по Дэвису может быть включён драфт-капитал, которым располагает клуб, эту информацию передает Yahoo! Sports.

Отмечается, что Уорриорз после возможного приобретения Дэвиса попытаются подписать Леброна Джеймса.

К слову, Портленд исключил свою звезду из переговоров по Брауну.

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