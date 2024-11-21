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Футбол

Холанд назвал лучшего футбольного тренера в истории

Норвежец высказался по поводу наставника Манчестер Сити.
Вчера, 23:24
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился мыслями по поводу главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

По словам норвежца, он считает испанца лучшим тренером в истории футбола.

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"Он лучший тренер в мире и, возможно, лучший в истории", - приводит слова Холанда Sky Sports.

Гвардиола завоевал 18 трофеев с Манчестер Сити, включая Лигу чемпионов и шесть трофеев АПЛ.

Напомним, Гвардиола согласился продлить контракт с клубом.

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