Холанд назвал лучшего футбольного тренера в истории

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился мыслями по поводу главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

По словам норвежца, он считает испанца лучшим тренером в истории футбола.

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"Он лучший тренер в мире и, возможно, лучший в истории", - приводит слова Холанда Sky Sports.

Гвардиола завоевал 18 трофеев с Манчестер Сити, включая Лигу чемпионов и шесть трофеев АПЛ.

Напомним, Гвардиола согласился продлить контракт с клубом.

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