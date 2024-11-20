Рома поспорит с аутсайдерами топ-5 лиг за таланта Реала

Итальянская Рома собирается усилить линию атаки зимой.

Как сообщает издание Sport, "волки" хотят подписать Эндрика. Бразильца могут отпустить в аренду для получения игровой практики.

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Помимо столичного клуба на бразильца также претендуют два клуба-аутсайдера топ-5 лиг. Речь идет об английском Саутгемптоне, который идет 20 в АПЛ и Реал Вальядолид, занимающий в Ла Лиге 19 строчку.

Эндрик провел в текущем сезоне лишь 122 минут на поле, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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