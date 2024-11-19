"Омерзительно": Кассано прокомментировал назначение Раньери в Рому

Экс-форвард сборной Италии и Ромы Антони Кассано недоволен назначением Клаудио Раньери.

Кассано считает, что Фридкины выбрали самый безопасный для себя вариант, однако это далеко не то, что нужно Роме.

"Фридкины не понимают, что в Риме не тупицы живут. По-моему, эта семья в очередной раз устроила бардак. Что она сделала? Увидев, что у нее ядовитое окружение, которое злится на нее, она подумала: "Раз уж мы не хотим возвращать Де Росси, позовем того, кто всех успокоит".

При всем уважении к этому человеку, истинному джентльмену, давайте посмотрим правде в глаза: он сам сказал, что с него хватит. Он говорил: "Я больше не хочу тренировать".

И они решают вернуть человека, который решил уйти на пенсию, чтобы фанаты вели себя спокойно. А что говорит Раньери? Он говорит то, что идет на пользу Фридкинам. Раньери уже выражается как функционер. Это омерзительно", - цитирует Кассано Football Italia.

Ранее также сообщалось, что Гвардиола остается в Манчестер Сити.

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