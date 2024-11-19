iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола согласовал условия нового контракта с Ман Сити

Испанец подпишет соглашение по схеме 1+1.
Вчера, 22:58
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити воспользовался международным перерывом, чтобы решить важные клубные вопросы.

Как сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн, "горожане" уговорили Пепа Гвардиолу остаться в клубе. Испанец согласовал условия нового контракта.

Читай также: Манчестер Сити выпустит фильм о четвертом подряд чемпионстве

Именитый специалист подпишет обновленное соглашение по схеме 1+1. Финансовые детали договоренности остаются неизвестными.

Отметим, что перед началом данного перерыва Гвардиола впервые в карьере проиграл 4 матча подряд во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола против Моуринью: как завершались дебютные встречи Гвардиола против Моуринью: как завершались дебютные встречи
Шахтер в Лиге чемпионов чаще всего играл против команд Гвардиолы Шахтер в Лиге чемпионов чаще всего играл против команд Гвардиолы
Иньеста может перейти в ПСЖ или Манчестер Сити Иньеста может перейти в ПСЖ или Манчестер Сити
Как дети малые: Клопп и Гвардиола повеселили рукопожатием Как дети малые: Клопп и Гвардиола повеселили рукопожатием
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций00:59
Стали известны оценки игроков сборной Украины в матче с Албанией
Европа00:59
Зинченко - о футболке, которая посвящена войне: Это была инициатива от всей команды
Лига наций00:43
Албания - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций
Лига наций00:32
Ребров: Во втором тайме никто не просил "садиться"
Европа00:28
Зинченко: Хотел забить, ведь сегодня 1000 дней с начала полномасштабного вторжения
Европа00:12
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Лига наций00:08
Лига наций: Украина сразится за выход в Дивизион А, Албания вылетела в Дивизион С
Вчера, 23:58
Лига наций23:58
Украина сыграет в плей-офф за выход в дивизион А Лиги наций
Лига наций23:56
Лига наций-2024/25: Украина обыграла Албания, Чехия разобралась с Грузией
Лига наций23:40
Два быстрых гола принесли Украине победу над Албанией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK