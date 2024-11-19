Гвардиола согласовал условия нового контракта с Ман Сити

Манчестер Сити воспользовался международным перерывом, чтобы решить важные клубные вопросы.

Как сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн, "горожане" уговорили Пепа Гвардиолу остаться в клубе. Испанец согласовал условия нового контракта.

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Именитый специалист подпишет обновленное соглашение по схеме 1+1. Финансовые детали договоренности остаются неизвестными.

Отметим, что перед началом данного перерыва Гвардиола впервые в карьере проиграл 4 матча подряд во всех турнирах.

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