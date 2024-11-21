Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити
Испанец остался в команде, несмотря на различные слухи.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола продлил контракт.
Испанский специалист подписал новое соглашение на два года.
"Манчестер Сити так много значит для меня. Это мой девятый сезон здесь; мы пережили так много удивительных моментов вместе. У меня действительно особые чувства к этому футбольному клубу. Вот почему я так счастлив остаться еще на два сезона", – отметил Гвардиола.
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Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. За это время команда выиграла 18 трофеев.
Напомним, Кривцов и Месси остались без главного тренера.
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