Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола продлил контракт.

Испанский специалист подписал новое соглашение на два года.

"Манчестер Сити так много значит для меня. Это мой девятый сезон здесь; мы пережили так много удивительных моментов вместе. У меня действительно особые чувства к этому футбольному клубу. Вот почему я так счастлив остаться еще на два сезона", – отметил Гвардиола.

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Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. За это время команда выиграла 18 трофеев.

Напомним, Кривцов и Месси остались без главного тренера.

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