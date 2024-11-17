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Легенда футбола намерен стать президент Бразильской футбольной конфедерации

Проект Роналдо будет опираться на звездного тренера.
Сегодня, 19:31
Роналдо / Getty Images
Роналдо / Getty Images

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо намерен стать президентом Бразильской футбольной конфедерации (CBF), пишет Diario Sport.

Легендарный нападающий будет баллотироваться на пост президента организации в 2026 году. 

Дабы получить поддержку, Роналдо намерен строить своей проект вокруг сборной, которую должен тренировать Пеп Гвардиола.

Напомним, что ранее CBF уже связывалась с испанцем, и тот дал понять, что заинтересован в работе. А потому, как считается, идея Роналдо может сработать.

Если Гвардиола решит отдохнуть после Манчестер Сити, то сразу после отпуска его будет ждать должность в сборной Бразилии, что, в теории, должно устроить все стороны.

Ранее также сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Сантос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роналдо

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