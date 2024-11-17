Легенда футбола намерен стать президент Бразильской футбольной конфедерации

Проект Роналдо будет опираться на звездного тренера.

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо намерен стать президентом Бразильской футбольной конфедерации (CBF), пишет Diario Sport.

Легендарный нападающий будет баллотироваться на пост президента организации в 2026 году.

Дабы получить поддержку, Роналдо намерен строить своей проект вокруг сборной, которую должен тренировать Пеп Гвардиола.

Напомним, что ранее CBF уже связывалась с испанцем, и тот дал понять, что заинтересован в работе. А потому, как считается, идея Роналдо может сработать.

Если Гвардиола решит отдохнуть после Манчестер Сити, то сразу после отпуска его будет ждать должность в сборной Бразилии, что, в теории, должно устроить все стороны.

Ранее также сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Сантос.

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