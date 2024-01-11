"Ты отец Роналду?": Известный блогер побывал в гостях у легендарного "Зубастика"

Бразилец получил немало эмоций от общения с ютубером.

Стример IShowSpeed побывал в гостях у легенды сборной Бразилии Роналдо.

Американский блогер пообщался с бывшим футболистом, задав ему несколько веселых вопросов, а также получив презент в виде подписанной футболки.

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Одним из самым запоминающихся моментов стал забавный вопрос IShowSpeed касаемо родственных связей бразильца с Криштиану Роналду.

"Ты отец Роналду? Вы же оба Роналдо, значит ты его отец!", - пришел к такому умозаключению блогер.

Отметим, также во время встречи с Роналдо ютубер вновь раскритиковал Месси, назвав его "мелким и ужасным".

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