"Ты отец Роналду?": Известный блогер побывал в гостях у легендарного "Зубастика"
Бразилец получил немало эмоций от общения с ютубером.
Стример IShowSpeed побывал в гостях у легенды сборной Бразилии Роналдо.
Американский блогер пообщался с бывшим футболистом, задав ему несколько веселых вопросов, а также получив презент в виде подписанной футболки.
Читай также: Известный фанат Роналду пытался заставить Неймара выполнить фирменное празднование Криштиану
Одним из самым запоминающихся моментов стал забавный вопрос IShowSpeed касаемо родственных связей бразильца с Криштиану Роналду.
"Ты отец Роналду? Вы же оба Роналдо, значит ты его отец!", - пришел к такому умозаключению блогер.
Отметим, также во время встречи с Роналдо ютубер вновь раскритиковал Месси, назвав его "мелким и ужасным".
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!