Форвард Реала обошел по количеству голов Роналдо

В матче против Вильярреала игрок Реала Килиан Мбаппе забил 20-й и 21-й голы в сезоне Ла Лиги.

Тем самым он упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании и превзошёл Роналдо по количеству голов.

Для французского форварда эти голы в карьере стали 415-м и 416-м, тогда как Роналдо за свою карьеру отметился 414 голами.

Для этого Килиану понадобилось 549 матчей, а легендарному бразильцу - 616 поединков.

🐐 Two eras, one relentless goal machine.



Ronaldo Nazário: 616 matches, 414 goals

Kylian Mbappé: 549 matches, 415 goals ⚽



The Frenchman surpasses the Brazilian legend's career tally.



A new chapter in scoring history. 📖 pic.twitter.com/Yivr8xqiD1 — 365Scores (@365Scores) January 24, 2026

О том, как прошёл матч, в котором Мбаппе превзошёл по количеству голов двукратного обладателя Золотого мяча, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!