Форвард Реала обошел по количеству голов Роналдо

Мбаппе опередил двукратного обладателя Золотого мяча.
Сегодня, 08:08       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В матче против Вильярреала игрок Реала Килиан Мбаппе забил 20-й и 21-й голы в сезоне Ла Лиги.

Тем самым он упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании и превзошёл Роналдо по количеству голов.

Для французского форварда эти голы в карьере стали 415-м и 416-м, тогда как Роналдо за свою карьеру отметился 414 голами.

Для этого Килиану понадобилось 549 матчей, а легендарному бразильцу - 616 поединков.

О том, как прошёл матч, в котором Мбаппе превзошёл по количеству голов двукратного обладателя Золотого мяча, вы можете узнать на нашем сайте.

