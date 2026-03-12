ПСЖ без Забарного перестрелял Челси

В среду, 11 марта, ПСЖ принимал дома Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже через 10 минут после старта матча был открыт счет. Барколя идеально завершил атаку, забив первый гол. Почти сразу еще должен был забивать Дембеле, но Йоргенсен выдал шикарный сейв.

Это стоило парижанам нервов, так как вскоре Густо сравнял, но Дембеле сумел исправить свою ошибку и после контратаки снова вывести ПСЖ вперед.

Вернуться в игру еще раз лондонцам удалось лишь во втором тайме. Фернандес переправил мяч в ворота, сравняв счет.

А последние 20 минут выдались очень жаркими. Йоргенсен допустил ошибку, и Витинья в третий раз вывел ПСЖ вперед, затем Челси отыгрался, но гол был отменен, и наконец на 86-й минуте парижанам удалось оторваться на два гола благодаря Кварацхелии.

За грузином осталось и последнее слово, которым стал гол уже в компенсированное время, сделавший счет разгромным.

ПСЖ - Челси 5:2

Голы: Барколя, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 - Густо, 28, Фернандес, 57

