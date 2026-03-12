iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ без Забарного перестрелял Челси

Парижане полностью растоптали соперника в конце матча.
Сегодня, 00:02       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ - Челси / Getty Images
ПСЖ - Челси / Getty Images

В среду, 11 марта, ПСЖ принимал дома Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже через 10 минут после старта матча был открыт счет. Барколя идеально завершил атаку, забив первый гол. Почти сразу еще должен был забивать Дембеле, но Йоргенсен выдал шикарный сейв.

Это стоило парижанам нервов, так как вскоре Густо сравнял, но Дембеле сумел исправить свою ошибку и после контратаки снова вывести ПСЖ вперед.

Вернуться в игру еще раз лондонцам удалось лишь во втором тайме. Фернандес переправил мяч в ворота, сравняв счет.

А последние 20 минут выдались очень жаркими. Йоргенсен допустил ошибку, и Витинья в третий раз вывел ПСЖ вперед, затем Челси отыгрался, но гол был отменен, и наконец на 86-й минуте парижанам удалось оторваться на два гола благодаря Кварацхелии.

За грузином осталось и последнее слово, которым стал гол уже в компенсированное время, сделавший счет разгромным.

ПСЖ - Челси 5:2
Голы: Барколя, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 - Густо, 28, Фернандес, 57

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ

Статьи по теме

Челси в большинстве дожал Рексем в Кубке Англии Челси в большинстве дожал Рексем в Кубке Англии
Оценка Забарного в игре против Монако Оценка Забарного в игре против Монако
ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако
Реал передумал покупать Витинью, однако готовит 120 миллионов евро на другого игрока Реал передумал покупать Витинью, однако готовит 120 миллионов евро на другого игрока

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал сыграют в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:55
Английские клубы установили уникальное антидостижение в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:12
Лига чемпионов: Буде/Глимт, Реал и ПСЖ добыли уверенные победы
Лига Чемпионов00:02
ПСЖ без Забарного перестрелял Челси
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Хет-трик Вальверде принес Реалу уверенную победу над Манчестер Сити
Лига Чемпионов22:30
Хавбек Реала побил рекорд легенды клуба
Лига Чемпионов21:42
Арсенал спасся в матче с Байером благодаря сомнительному пенальти
Европа21:10
Милан готовит трансфер итальянского форварда
Украина20:35
Полесье продлило контракт с игроком, которого ранее отправляли в дубль
Формула 120:10
Перес сравнил свою роль в Ред Булл и Кадиллак
Биатлон19:55
Украина завоевала дополнительную квоту на заключительный этап Кубка мира по биатлону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK