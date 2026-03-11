Арсенал спасся в матче с Байером благодаря сомнительному пенальти

В среду, 11 марта, Байер принимал дома Арсенал в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме было немного опасных моментов, поскольку команды жестко боролись за каждый участок поля. Мартинелли имел отличный момент, но попал в перекладину, а Байер в ответ провел ряд перспективных атак, которые закончились ничем.

Зато со стартом второго тайм ахозяева воспользовались оружием соперника. Андрих открыл счет после подачи с углового.

До самого конца матча Арсенал ничего не мог сделать против плотной защиты немецкого клуба. Не помогали даже угловые, а самые перспективные моменты "канониры" растратили. Но на 86-й минуте VAR назначил очень сомнительный пенальти в пользу гостей, который и позволил Хавертцу спасти матч для своей команды.

Байер - Арсенал 1:1

Голы: Андрих, 46 - Хавертц (пенальти), 89

