Промоутер очертил сроки следующего боя Фьюри после ближайшего поединка с россиянином

Представитель британского экс-чемпиона рассказал о его дальнейших планах.
Сегодня, 19:05       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился его планами после ближайшего боя против Арсланбека Махмудова.

По словам представителя британского боксера, его подопечный хочет устроить большой поединок в августе или сентябре.

Читай также: Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика

"Тайсон держит руку на пульсе того, что он хочет сделать. Я не думаю, что Энтони Джошуа будет готов подраться с ним. Но если он захочет, то Тайсон здесь. Если нет, то Фьюри захочет провести большой бой в августе или сентябре. Это то, чего он хочет.

В прошлом году Тайсон был занят своим телевизионным проектом, другими обязанностями и документальными фильмами. В этом году он намерен занять первое место в рейтинге. Это то, о чем он думает", - приводит слова Уоррена DAZN.

Напомним, что бой Фьюри - Махмудов состоится 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

Ранее промоутер Фьюри также отреагировал на намерение Александра Усика устроить трилогию с его клиентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

