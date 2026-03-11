Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о потенциальном третьем бое против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Британский боксер признался, что не верит, что судьи отдадут ему победу по очкам, поэтому приходиться рассчитывать только на нокаут, что сделать будет также сложно.

Читай также: "Все будет в порядке": Фьюри оценил шансы Верховена против Усика

"В конце концов, Усик победил. Молодец, удачи ему. Мы двигаемся дальше. Я хочу третий бой с ним. Но дело в том, что я знаю, что если он достоит до конца, то мне не отдадут победу судейским решением. Можно просто так отдать ему бой. Еще перед тем как мы отбоксируем, отдайте ему победу, а мне присудите поражение.

Просто заплатите мне деньги. Понимаете, о чем я говорю? Это все равно произойдет, если я его не нокаутирую. А если бы я мог его нокаутировать, то уже бы это сделал. Он жесткий парень. Каждый раз, когда Усик оказывается потрясен, он способен ускользнуть и убежать за счет скорости и ловкости. Так что мне не отдадут победу, это не будет честный результат", - сказал Фьюри в комментарии Гарету Дэвису.

Ранее промоутер Фьюри отреагировал на намерение Усика устроить трилогию с его клиентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!