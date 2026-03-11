Феррари работает над абсолютно новым двигателем

Скудерия может перейти на новый ДВС уже в этом сезоне.

Феррари готовит новый двигатель внутреннего сгорания, утверждает AutoRacer.

Прямо сейчас в Маранелло активно ведутся работы над новым мотором, который может даже быть внедрен в этом сезоне.

Сейчас болиды Скудерии ездят на переходном двигателе, который основан на предыдущем. Это повышает его надежность, но снижает потолок развития.

Именно потому итальянская конюшня хотела перейти на новый ДВС уже в этом сезоне. Предположительно, между Спа и Монцой, однако так же могут отложить его реализацию до следующего сзеона.

Ранее также сообщалось, что новое антикрыло Феррари установит уже на гонку в Китае.

