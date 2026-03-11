iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феррари работает над абсолютно новым двигателем

Скудерия может перейти на новый ДВС уже в этом сезоне.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари готовит новый двигатель внутреннего сгорания, утверждает AutoRacer.

Прямо сейчас в Маранелло активно ведутся работы над новым мотором, который может даже быть внедрен в этом сезоне.

Сейчас болиды Скудерии ездят на переходном двигателе, который основан на предыдущем. Это повышает его надежность, но снижает потолок развития.

Именно потому итальянская конюшня хотела перейти на новый ДВС уже в этом сезоне. Предположительно, между Спа и Монцой, однако так же могут отложить его реализацию до следующего сзеона.

Ранее также сообщалось, что новое антикрыло Феррари установит уже на гонку в Китае.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Феррари планирует использовать уникальное антикрыло в ближайшем Гран-при Феррари планирует использовать уникальное антикрыло в ближайшем Гран-при
Формула 1: Кубок конструкторов-2026 Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Гран-при Австралии: Мерседес оформил дубль, Леклер на подиуме Гран-при Австралии: Мерседес оформил дубль, Леклер на подиуме

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал сыграют в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 120:10
Перес сравнил свою роль в Ред Булл и Кадиллак
Биатлон19:55
Украина завоевала дополнительную квоту на заключительный этап Кубка мира по биатлону
Другие19:20
Экс-лидер сборной Украины может вернуться в команду
Бокс19:05
Промоутер очертил сроки следующего боя Фьюри после ближайшего поединка с россиянином
Лига Чемпионов18:45
Лига чемпионов: Байер примет Арсенал, Реал встретится с Манчестер Сити, а ПСЖ - с Челси
Биатлон18:35
Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
Биатлон18:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
Биатлон18:16
Украинская сборная определилась с составом на мужской спринт в Отепяя
Формула 118:15
Феррари работает над абсолютно новым двигателем
Лига Чемпионов17:35
"Уничтожил его карьеру": легендарный вратарь раскритиковал тренера Тоттенхэма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK