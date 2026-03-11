Полузащитник Динамо отправился в аренду в другой клуб УПЛ
Карпаты объявили о достижении договоренности с Динамо по поводу подписания полузащитника киевлян Валентина Рубчинского.
О переходе 24-летнего украинского хавбека сообщает официальный сайт львовского клуба.
Новичок пополнил состав "зелено-белых" на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2026 года. Также в соглашении между клубами предусмотрено право выкупа игрока.
Напомним, что Рубчинский перешел в Динамо из Днепра-1 в июле 2024 года. За это время он провел за "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие всего в пяти поединках в составе киевской команды.
