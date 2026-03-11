iSport.ua
"Уничтожил его карьеру": легендарный вратарь раскритиковал тренера Тоттенхэма

Петер Шмейхель поддержал Антонина Кински.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Петер Шмейхель / Getty Images
Петер Шмейхель / Getty Images

Легендарный вратарь Петер Шмейхель недоволен заменой Антонина Кински.

Напомним, что кипер Тоттенхэма был заменен на 15-й минуте матча против Атлетико после результативных ошибок.

Шмейехль раскритиковал Игора Тудора за раннюю замену, которая может стоить игроку карьеры.

Он заменил его, и это будет иметь последствия для всей его карьеры. Он буквально уничтожил его карьеру.

Когда его имя будут упоминать в будущем, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва

Ранее также Тудор сам объяснил причину ранней замены.

 

