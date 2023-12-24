iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда МЮ: В клубе слишком много футболистов, которые не заслуживают здесь играть

Петер Шмейхель раскритиковал политику подбора состава манкунианцев.
Сегодня, 18:55
Петер Шмейхель / Getty Images
Петер Шмейхель / Getty Images

Легендарный эксголкипер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель высказался о текущей ситуации в клубе.

По словам бывшего датского футболиста, в стане манкунианцев слишком много исполнителей, которых не должно в нем быть.

"В этой команде слишком много игроков, которые не заслуживают выступать за Манчестер Юнайтед".

Читай также: Британский миллиардер приобрел чверть акций Манчестер Юнайтед

Также Питер сравнил ганского вингера Вест Хэма Мохаммеда Кудуса, который забил за "молотобойцев" в победном матче с "красными дьяволами" с Антони. Оба игрока играли за Аякс под руководством Эрика тен Хага.

"В Кудусе что-то есть, он особенный. Я не понимаю, если Тен Хаг очень хорошо знает этих футболистов, почему он выбрал Антони, а не Кудуса?", - заявил Шмейхель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Петер Шмейхель

Статьи по теме

Британский миллиардер приобрел чверть акций Манчестер Юнайтед Британский миллиардер приобрел чверть акций Манчестер Юнайтед
Тен Хаг: МЮ достойно провел 72 минуты Тен Хаг: МЮ достойно провел 72 минуты
Вест Хэм без труда обыграл проблемный МЮ Вест Хэм без труда обыграл проблемный МЮ
Больше поцелуев, чем голов: звезда Манчестер Юнайтед украсил елку, но нарвался на троллинг Больше поцелуев, чем голов: звезда Манчестер Юнайтед украсил елку, но нарвался на троллинг
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа22:21
Клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником - СМИ
Европа21:53
Почеттино высказался о дебютном голе многомиллионого новичка Челси
Бокс21:44
Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером после его поражения Паркеру
Европа21:24
Барселона предложила за шведского вундеркинда меньше его рыночной стоимости
Европа20:55
Многократный обладатель Лиги Чемпионов продлил контракт с испанским середняком
Европа20:21
Реал определился с будущим Кепы
Украина19:54
Cуркис: Украинский футбол переживает непростые времена, но главное, что он сохранился
Европа19:23
Почеттино - о проигрыше Вулверхэмптону: Молодые команды учатся на таких играх
Европа18:55
Легенда МЮ: В клубе слишком много футболистов, которые не заслуживают здесь играть
Европа18:25
Британский миллиардер приобрел чверть акций Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK