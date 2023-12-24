Легенда МЮ: В клубе слишком много футболистов, которые не заслуживают здесь играть

Легендарный эксголкипер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель высказался о текущей ситуации в клубе.

По словам бывшего датского футболиста, в стане манкунианцев слишком много исполнителей, которых не должно в нем быть.

"В этой команде слишком много игроков, которые не заслуживают выступать за Манчестер Юнайтед".

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Также Питер сравнил ганского вингера Вест Хэма Мохаммеда Кудуса, который забил за "молотобойцев" в победном матче с "красными дьяволами" с Антони. Оба игрока играли за Аякс под руководством Эрика тен Хага.

"В Кудусе что-то есть, он особенный. Я не понимаю, если Тен Хаг очень хорошо знает этих футболистов, почему он выбрал Антони, а не Кудуса?", - заявил Шмейхель.

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