Британский миллиардер приобрел чверть акций Манчестер Юнайтед

У английского Манчестер Юнайтед появился новый совладелец. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении на официальном сайте отмечается, что компания INEOS, которой владеет Сэр Джим Рэтклифф стала владельцем 25% акций манкунианцев. Британский миллиардер будет иметь ключевое слово в вопросах, которые напрямую касаются футбола.

Стоит сказать, что Рэтклифф является фанатом "красных дьяволов" с самого детства. Бизнесмен прокомментировал важное для себя событие.

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"Как местный житель и сторонник клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что нам удалось договориться с правлением Манчестер Юнайтед о передаче нам полномочий по управлению футбольными операциями клуба. Несмотря на то что коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев на самом высоком уровне, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы будем использовать глобальные знания, опыт и таланты всей группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшим улучшениям в клубе, а также предоставим средства для будущих инвестиций в Олд Траффорд.

"Мы здесь надолго и понимаем, что впереди нас ждет много проблем и тяжелой работы, к которой мы подойдем со всей строгостью, профессионализмом и страстью. Мы готовы сотрудничать со всеми членами клуба - советом директоров, персоналом, игроками и болельщиками - чтобы помочь клубу двигаться вперед.

Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы Манчестер Юнайтед вернулся на свое место, на вершину английского, европейского и мирового футбола", - заявил Джим.

Отметим также, что британец является полноправным владельцем французской Ниццы, идущей на данный момент на втором месте местного чемпионата.

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