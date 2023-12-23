Больше поцелуев, чем голов: звезда Манчестер Юнайтед украсил елку, но нарвался на троллинг

Полузащитник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо опубликовал милое видео в Instagram.

Аргентинский футболист вместе с возлюбленной и сыном нарядили новогоднею елку.

Читай также: Посетила стадион: супруга Довбика мило поздравила украинца за феерию в матче Ла Лиги

Подписчики в Instagram отреагировали на видео. Некоторые фанаты отметили отвественность Гарначо, которому 19 лет и уже имеет семью, а некоторые пошутили над его действиями:

"Я до сих пор в шоке, что этот парень создал целую семью в 19 лет",

"Ребенок заботится о ребенке",

"Больше поцелуев, чем голов",

"По крайней мере, для своего возраста он несет ответственность за свои поступки и кажется, что он земной".

В текущем сезоне Гарначо провел 23 матча, в которых забил три гола и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что жена Судакова похвасталась спортивной фигурой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!