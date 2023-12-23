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Больше поцелуев, чем голов: звезда Манчестер Юнайтед украсил елку, но нарвался на троллинг

Алехандро Гарначо уже готов встречать новогодние праздники.
Сегодня, 10:50
Алехандро Гарначо с семьей / instagram.com/garnacho7
Алехандро Гарначо с семьей / instagram.com/garnacho7

Полузащитник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо опубликовал милое видео в Instagram.

Аргентинский футболист вместе с возлюбленной и сыном нарядили новогоднею елку.

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Подписчики в Instagram отреагировали на видео. Некоторые фанаты отметили отвественность Гарначо, которому 19 лет и уже имеет семью, а некоторые пошутили над его действиями:

  • "Я до сих пор в шоке, что этот парень создал целую семью в 19 лет",
  • "Ребенок заботится о ребенке",
  • "Больше поцелуев, чем голов",
  • "По крайней мере, для своего возраста он несет ответственность за свои поступки и кажется, что он земной".

В текущем сезоне Гарначо провел 23 матча, в которых забил три гола и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что жена Судакова похвасталась спортивной фигурой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед алехандро гарначо

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