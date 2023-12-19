Жена Судакова похвасталась спортивной фигурой
Елизавета находит достаточно время и для себя, и для поддержки мужа.
Жена хавбека Шахтера Георгия Судакова Елизавета Судакова пытается находить время на то, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.
Девушка поделилась видео со спортзала в своем Instagram, похваставшись своей спортивной фигурой.
"Как нравится", - подписала одну из Stories Елизавета
Напомним, ранее Судакова мило поздравила своего мужа с победой над Барселоной.
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