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Жена Судакова похвасталась спортивной фигурой

Елизавета находит достаточно время и для себя, и для поддержки мужа.
Сегодня, 21:08
Елизавета и Георгий Судаковы / Getty Images
Елизавета и Георгий Судаковы / Getty Images

Жена хавбека Шахтера Георгия Судакова Елизавета Судакова пытается находить время на то, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Девушка поделилась видео со спортзала в своем Instagram, похваставшись своей спортивной фигурой.

"Как нравится", - подписала одну из Stories Елизавета

Напомним, ранее Судакова мило поздравила своего мужа с победой над Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков Елизавета Судакова

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