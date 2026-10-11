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Футбол

Тренер Бенфики рассказал о состоянии Судакова после травмы

Наставник лиссабонской команды сообщил, когда украинец может вернуться на поле.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Главный тренер Бенфики Марку Силва оценил состояние украинского полузащитника Георгия Судакова, который ранее вернулся в клуб из сборной с травмой.

Наставник лиссабонской команды не исключает, что 24-летний украинец может попасть в заявку уже на ближайший матч чемпионата Португалии против Витории Гимараэш, который состоится в воскресенье, 11 октября.

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"Изначально кадры матча с Северной Ирландией и его жалобы указывали на более серьезную ситуацию, однако он уже тренируется и может быть включен в заявку на игру с Виторией Гимараэш", - приводит слова тренера A Bola.

Ранее Судаков досрочно покинул расположение сборной Украины из-за повреждения, пропустив матч Лиги наций с Венгрией (1:2).

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский полузащитник провел за Бенфику во всех турнирах 13 матчей, отличившись одной результативной передачей.

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