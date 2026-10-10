Ярмолюк открыл счет своим голам в этом сезоне

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк отметился первым голом в новом сезоне.

Прямо сейчас "пчелы" играют в гостях против Астон Виллы.

Уже на 10-й минуте матча Ярмолюк получил отличный пас на границе штрафной и пробил сразу в одно касание.

Мяч по идеальной траектории залетел в нижний угол ворот, тем самым открыв счет забитым голам для украинца в этом сезоне.

На момент написания новости Астон Вилла уже сравняла счет усилиями Джексона.

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