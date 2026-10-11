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Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику

Украинец помог своей команде одержать победу в матче чемпионата Португалии.
Вчера, 22:48       Автор: Игорь Мищук
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В воскресенье, 11 октября, Бенфика провела домашний матч восьмого тура чемпионата Португалии против Витории Гимарайнш, обыграв соперника со счетом 2:0.

Лиссабонская команда вела в поединке от 24-й минуты благодаря голу Самуэля Даля, а победный результат во встрече закрепил украинский полузащитник Георгий Судаков.

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24-летний украинец начинал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 73-й минуте. Уже спустя две минуты украинский хавбек получил мяч практически на линии штрафной и низом по центру отправил его в сетку ворот соперника.

Для Судакова этот гол стал дебютным в текущем сезоне и первым с 5 декабря прошлого года, когда он отличился в поединке чемпионата Португалии против Спортинга (1:1).

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел матч против Витории Гимарайнш на скамейке запасных.

Напомним, что накануне также первым в этом сезоне голом за Брентфорд отличился украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Источник видео: MEGOGO

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Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику
Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику

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