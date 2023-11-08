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"Я так горжусь": возлюбленная Судакова мило поздравила мужа с победой над Барселоной

Украинец был признан лучшим игроком встречи.
Сегодня, 14:25
Георгий Судаков с возлюбленной / instagram.com/sudakov_11
Георгий Судаков с возлюбленной / instagram.com/sudakov_11

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сенсационно переиграл Барселону (1:0).

Лучшим игроком матча УЕФА признал полузащитника "горняков" Георгия Судакова. Украинец получил приз по итогу поединка.

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Супруга украинца Елизавета поздравила команду с победой.

Девушка также оставила милое послание Судакову в Instagram, отметив его игру.

В текущем еврокубковом сезоне 21-летний футболист провел четыре матча, в которых забил один гол.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Шахтер - Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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