"Я так горжусь": возлюбленная Судакова мило поздравила мужа с победой над Барселоной

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сенсационно переиграл Барселону (1:0).

Лучшим игроком матча УЕФА признал полузащитника "горняков" Георгия Судакова. Украинец получил приз по итогу поединка.

Читай также: "Если бы не кацапы, то увидели бы это на Донбасс Арене": Реакция Сети на победу Шахтера над Барселоной

Супруга украинца Елизавета поздравила команду с победой.

Девушка также оставила милое послание Судакову в Instagram, отметив его игру.

В текущем еврокубковом сезоне 21-летний футболист провел четыре матча, в которых забил один гол.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Шахтер - Барселона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!