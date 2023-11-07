"Если бы не кацапы, то увидели бы это на Донбасс Арене": Реакция Сети на победу Шахтера над Барселоной

Во вторник, 7 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер минимально переиграл Барселону.

Единственным автором гола в матче стал нападающий "горняков" Даниил Сикан.

Подопечные Марино Пушич сумели отстоять победу, набрав важные очки.

ISPORT изучил, что писали футбольные фанаты об игре украинской команды.

Шахтар перемагає Барселону у Лізі Чемпіонів!✌😜



Війна-війною, а футбол за розкладом! ⚽

Так! Війна - нажаль... але життя поки ще триває, тому парубки моторні боронять Україну на всіх фронтах!



Нажаль, Другий гол у ворота Барси нам не зарахували, але ж він був дуже КРУТИЙ! pic.twitter.com/2I3it03yk5 — Andrii Shyptenko (@AndriiShyptenko) November 7, 2023

Шахтар, наші неймовірні хлопці 🥹⚒️ — 🦋Ася бажає руським вмерти 🇺🇦 (@_Veterinar__) November 7, 2023

Донецький "Шахтар" обіграв "Барселону" у матчі Ліги Чемпіонів з рахунком 1:0

Є моє, люди, це знак, все буде Україна! 😊✌️👍 — Путін, від'їбись від України! (@AllaUkraine2015) November 7, 2023

Шахтар Барсу хлопнув! Раніше б це було екстазом. Все губиться на фоні нашої головної задачі — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 7, 2023

Ля, Шахтар как же хорошо

*кряхтит по дедовски* - клятые каталонцы — Nastya Nasteö (@gellum) November 7, 2023

ШАХТАР

ЙОБНУВ

БАРСУ

Кхм, вибачте, але я в афігє — Назар Салинін (@SalyninN) November 7, 2023

Тільки уявіть шо якби не кацапи ми могли б зараз дивитись як шахтар обігрує барселону в Донецьку на Донбас арені — друже Бук (@DruzheBuk) November 7, 2023

Бип-бип мазафака!!! Бахнули Барсу! Боже, скільки мені за все життя Шахтар подарував таких емоцій!



А з мене сміялися тіпи з Іспанії в футбольних пабліках коли жереб був 😂#Shakhtar #Barcelona #Шахтар #UCL pic.twitter.com/Mi28KqvRtt — Слобожанське Село (@Ihor_a_ne_Igor) November 7, 2023

Ви бачили цю збалансовану гру Шахтаря? Цей тренер це щось , він додав якоїсь гармонії клубу

Барса капітулювала, це точно, навіть в кінці не забили як завжди#Шахтар #футбол — Пан Кусайло (@hazyain97) November 7, 2023

Браво, Шахтар! Класний матч, класний перфоменс, боротьба. Не знаю які пігулки їм дає Пушич, але сьогодні просто небо і земля в порівнянні з Патріком. Як на мене справа в бажанні, адже майстерність у них є — Sergii Koval (@sergii_koval) November 7, 2023

донецький Шахтар на повністю розпроданому Фолькспаркштадіумі з 9 українцями у складі на очах у німців бʼє ту саму Барселону — johnnie_sleepwalker (@mr_krasnoshchok) November 7, 2023

"Педри и Ямал по-настоящему новые легенды уже, как Боян Кркич и Рики Пуч!".

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Шахтер - Барселона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!