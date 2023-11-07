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"Если бы не кацапы, то увидели бы это на Донбасс Арене": Реакция Сети на победу Шахтера над Барселоной

ISPORT.ua представляет комментарии болельщиков украинского гранда.
Вчера, 22:45
Шахтер переиграл Барселону / Getty Images
Шахтер переиграл Барселону / Getty Images

Во вторник, 7 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер минимально переиграл Барселону.

Единственным автором гола в матче стал нападающий "горняков" Даниил Сикан.

Подопечные Марино Пушич сумели отстоять победу, набрав важные очки.

ISPORT изучил, что писали футбольные фанаты об игре украинской команды.

"Педри и Ямал по-настоящему новые легенды уже, как Боян Кркич и Рики Пуч!".

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Шахтер - Барселона.

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