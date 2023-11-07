iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Барселона: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 07.11.2023

Чемпион Украины переигрывает чемпиона Испании в главном еврокубковом турнире.
Сегодня, 20:57
Шахтер - Барселона / Getty Images
Шахтер - Барселона / Getty Images

Во вторник, 7 ноября, Шахтер принимает Барселону в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме команды создали несколько неплохих моментов, но счет в матче открыли игроки украинской команды.

Гочолейшвили сделал подачу в штрафну, где нашел Сикана. Украинец в воздухе перепрыгнул соперников и забил головой.

Видео гола Сикана:

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Барселона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер

Статьи по теме

Шахтер обыграл Барселону впервые за последние 15 лет Шахтер обыграл Барселону впервые за последние 15 лет
Гол Сикана принес Шахтеру минимальную победу над Барселоной Гол Сикана принес Шахтеру минимальную победу над Барселоной
Шахтер - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Тухель готов смягчить свой подход, чтобы наладить отношения в Баварии Тухель готов смягчить свой подход, чтобы наладить отношения в Баварии
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Барселона 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - Барселона 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа22:41
Тухель готов смягчить свой подход, чтобы наладить отношения в Баварии
Киберспорт22:21
Месси стал совладельцем клуба Агуэро
Лига Чемпионов22:07
Шахтер обыграл Барселону впервые за последние 15 лет
Лига Чемпионов21:45
Боруссия дома легко разобралась с Ньюкаслом
Лига Чемпионов21:45
Гол Сикана принес Шахтеру минимальную победу над Барселоной
Сборные21:10
Стив Керр собирается покинуть сборную США после Олимпиады-2024
Лига Чемпионов20:57
Шахтер - Барселона 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Другие страны20:47
Неизвестные пытались похитить девушку Неймара
НБА20:13
Одному из лучших защитников НБА потребуется операция на колене
Европа20:09
Пирс Морган: Основная функция вратаря - предотвращать голы, а не играть как Зидан
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK