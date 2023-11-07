Шахтер - Барселона: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 07.11.2023
Чемпион Украины переигрывает чемпиона Испании в главном еврокубковом турнире.
Во вторник, 7 ноября, Шахтер принимает Барселону в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме команды создали несколько неплохих моментов, но счет в матче открыли игроки украинской команды.
Гочолейшвили сделал подачу в штрафну, где нашел Сикана. Украинец в воздухе перепрыгнул соперников и забил головой.
Видео гола Сикана:
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Барселона.
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